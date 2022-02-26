Генеральный штаб ВСУ заверил, что у Украины нет планов отключать граждан от мобильной связи и интернета.

Операторы и провайдеры продолжают предоставлять услуги, а системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления.

— Могут быть перебои со связью. Прежде всего, это связано с тем, что сети перегружены, — говорится в сообщении.

Специалисты просят не звонить по телефону без острой необходимости — лучше обмениваться сообщениями.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.