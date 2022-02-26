Власти Европейского Союза приняли решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхование и техобслуживание.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Это означает, что российские авиакомпании должны вернуть лизингодателям все взятые в Европе самолеты. В Министерстве транспорта РФ запланировано экстренное совещание по этому вопросу, на котором авиакомпаниям могут разрешить не выполнять это требование.

Издание ссылается на итоги совещания у премьер-министра Ирландии Михола Мартина, страны, в юрисдикции которой зарегистрирована большая часть парка европейских самолетов.

По последним данным агентства Cirium, в лизинге у международных компаний находится 55% всего российского авиационного флота.

Авиакомпании РФ эксплуатируют 980 пассажирских лайнеров, 777 из них — в лизинге. У иностранных владельцев российские перевозчики арендуют 515 самолетов рыночной стоимостью в 10 млрд долларов.

Санкции ЕС означают выход из России или невозможность полноценной эксплуатации всех самолетов Airbus, а потенциально — и Boeing, потому что США могут принять аналогичные меры.

Российские власти могут принять документы, позволяющие компаниям не вывозить самолеты из России. Но конфискация будет означать, что в будущем ни один лизингодатель не даст таким авиакомпаниям свои самолеты.

Что произошло?

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Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.