Венгрия не возражает против новых санкций против РФ, включая отключение от платежной системы SWIFT. Будапешт предлагает себя как место для мирных переговоров РФ и Украины.

Об этом на своей странице в Facebook пишет министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

— Венгрия хотела бы мира. Поэтому мы работаем, поэтому я веду переговоры с представителями российского и украинского правительств о начале прямых переговоров в Будапеште. Для этого я тоже буду просить помощи у лидеров ООН сегодня и здесь, в Нью-Йорке, – пишет он .

Венгерский министр также называет ложью заявления о блокировании Будапештом новых санкции против РФ: «Теперь врут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в отношении системы SWIFT. Пусть уже будет понятно: ЭТО НЭП это неправда! Мы никогда не выступали против ни одного из предложений в отношении санкций, мы не блокировали и не блокируем ничего».

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.