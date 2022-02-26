Латвия и Эстония решили закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

Эстонский министр инфраструктуры Эстонии Таави Аас отметил, что Эстония присоединяется к польской инициативе и запрещает всем российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, пишет ERR.

Решение будет оформлено документально в ближайшее время.

Латвийский министр юстиции Янис Борданс также объявил, что воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто.

После начала Россией полномасштабной войны против Украины воздушное пространство для самолетов из РФ закрыли Польша, Чехия и Болгария.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.