Из-за рисков военных действий была приостановлена работа Шебелинского нефтеперерабатывающего завода

Об этом сообщает Группа Нафтогаз.

Шебелинский НПЗ остановлен из-за рисков военных действий. Персонал эвакуирован. Работу объектов планируется восстановить после стабилизации ситуации, – говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 26 февраля АО «Укргаздобыча» продолжает добывать газ на всех своих объектах, за исключением тех, которые расположены вблизи линии разграничения.

Украинские подземные газохранилища АО «Укртрансгаз» продолжают работать в штатном режиме. Отбор газа осуществляется в необходимом объеме. Ночью, около часа, над Бильче-Волицко-Угерским и Дашавским ПХГ были зафиксированы беспилотные летательные объекты. Дежурный персонал вызвал полицию и СБУ.

ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг» продолжает поставки природного газа более 11 тысячам потребителям: бюджетным учреждениям, производителям тепла и электроэнергии, религиозным организациям, промышленным предприятиям и другим. Работа налажена в удаленном режиме.

Новояворовская ТЭЦ работает в привычном режиме. Тепло и горячую воду получают все потребители. Охрана ТЭЦ усилена патрулями полиции. Новороздольская ТЭЦ и «Новороздольские электросети» работают в обычном режиме. Тепло, горячую воду и электроэнергию получают все потребители.

Объекты АО «Укртранснафта», АО «Укрспецтрансгаз» продолжают работу в штатном режиме.

Службы и сервисы ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» работают в обычном режиме, выполняя работу по приему-передаче природного газа контрагентам и обрабатывая запросы бытовых потребителей газа.

ОАО «Кировоградгаз» работает в обычном режиме без внештатных ситуаций.

В райцентре Волновахи (зона деятельности АО «Донецкоблгаз», которое находится в управлении Нафтогаза) и районе без газа остаются около 1000 абонентов. В результате обстрела, очевидно, был поврежден газопровод, который осмотреть не удается. Замечено резкое увеличение использования газа.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.