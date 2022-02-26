В Николаеве задержали диверсанта, гражданина Турции, с люминесцентной краской на перчатках.
Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
— В Николаеве задержали диверсанта, гражданина Турции с чеченской наружностью, с люминесцентной краской на перчатках, с мультитулом. С кучей документов. Вот так вот люди готовятся путешествовать по Николаеву, который резко стал туристическим, когда Россия захватывает нас. Мы вызвали полицию, сейчас мы все это оформим. Будут убегать – расстреляем, — сообщил Виталий Ким.
Что произошло?
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
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В Николаеве задержали диверсанта, гражданина Турции, с люминесцентной краской на перчатках.
Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
— В Николаеве задержали диверсанта, гражданина Турции с чеченской наружностью, с люминесцентной краской на перчатках, с мультитулом. С кучей документов. Вот так вот люди готовятся путешествовать по Николаеву, который резко стал туристическим, когда Россия захватывает нас. Мы вызвали полицию, сейчас мы все это оформим. Будут убегать – расстреляем, — сообщил Виталий Ким.
Что произошло?
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.