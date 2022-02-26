Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил странам-партнерам поставлять оружие немецкого производства в Украину. Раньше Германия постоянно блокировала поставки.

Об этом сообщают издания Der Tagesspiegel, Bild и Politico.

По словам их источников, Германия разрешила Нидерландам направить Украине 400 реактивных систем залпового огня для помощи в борьбе с российскими оккупантами.

Издание отмечает, что это свидетельствует о резком сдвиге в военной политике Берлина на фоне давления со стороны союзников с ЕС и НАТО.

По мнению СМИ, такой шаг Германии может означать скорейшее увеличение европейской военной помощи Украине, поскольку значительная часть оружия и боеприпасов на континенте — именно немецкого производства, что дает Берлину юридический контроль над их передачей.

Вместе с тем изменение позиции Берлина не обязательно означает, что все запросы на поставку оружия будут одобрены: каждый случай рассматривается индивидуально.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.