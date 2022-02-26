Сборная Швеции не будет играть с Россией, если та станет ее соперником во втором раунде стыковых матчей отбора на ЧМ-2022 по футболу.

Об этом сообщает Федерация футбола Швеции.

В первом матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 соперником Швеции станет Чехия, а вот в случае победы соперником «сине-желтых» должен стать победитель пары Польша – Россия.

Однако шведы решили не медлить и уже отказались от потенциального матча с агрессором, который напал на Украину.

— Трудно поверить, что ФИФА не удовлетворит запрос. Россия не может присоединиться к турниру, пока это безумие продолжается, – заявил президент шведской федерации Карл-Эрик Нильссон.

Отметим, ранее глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказалась от игры со сборной России в стыковых матчах за выход на чемпионат мира-2022 из-за агрессии против Украины. Это решение поддержал президент Польши Анджей Дуда, который заявил, что с бандитами играть не нужно.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.