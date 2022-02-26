Президент Украины Владимир Зеленский во время нового обращения заявил, что его коллеги из Турции и Азербайджана предложили организовать переговоры с Россией.

Видеообращение главы государства опубликовано в Telegram.

— Ильхам Алиев и президент [Реджеп Тайип] Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать, — отметил глава государства.

Владимир Зеленский рассказал, что за 26 февраля провел переговоры с:

премьер-министром Италии Марио Драги — в отношениях со страной «чрезвычайный результат, новая глава для стран». Разговор «поставил все на свои места»;

с премьер-министром Индии Нарендрой Моди — глава государства получил полную поддержку;

с президентом Турции Реджепом Эрдоганом — собеседники согласились, что сейчас крайне важно запретить проход российских военных кораблей в Черное море, решение принято;

с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — Зеленский сказал, что Украине не хватает нефти, «все непросто, но теперь все будет»;

с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

— Практический результат — SWIFT. Как много в этом слове для Российской Федерации. Отключение от глобальной финансовой цивилизации. Наши дипломаты круглосуточно боролись, чтобы все страны Европы согласовали очень сильное и справедливое решение отключить Россию от международной межбанковской сети. Имеем и эту важную победу. Это миллиарды и миллиарды убытков для России, конкретная цена за подлое вторжение в нашу страну, — подчеркнул президент.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.