Киберполицейские совместно с волонтерами заблокировали сайты российского оккупанта.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

Как отмечается, пока недоступными остаются онлайн-ресурсы правительства РФ, крупнейших СМИ, а также банков.

Список заблокированных ресурсов:

lenta.ru

ria.ru

rt.com

kremlin.ru

smotrim.ru

tass.ru

tvzvezda.ru

vsoloviev.ru

1tv.ru

vgtrk.ru

zakupki.gov.ru

vesti.ru

online.sberbank.ru

sberbank.ru

vtb.ru

duma.gov.ru

rtr-planeta.com

5-tv.ru

rkn.gov.ru

rg.ru

government.ru

data.gov.ru

mchs.gov.ru

ac.gov.ru

svr.gov.ru

gov.ru

council.gov.ru

premier.gov.ru

minenergo.gov.ru

economy.gov.ru

edu.gov.ru

torgi.gov.ru

chechnya.gov.ru

gosuslugi.ru

epp.genproc.gov.ru

ach.gov.ru

scrf.gov.ru

mil.ru

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