Команда расследователей и экспертов в работе с открытыми данными Bellingcat сходится во мнениях с цифрами Министерства обороны Украины о количестве убитых оккупантов. Журналисты считают, что их не меньше трех тысяч.

Об этом рассказал Христо Грозев.

Он отметил, что уже верифицировал три тысячи погибших российских солдат, пришедших воевать в Украину. Для этого он посмотрел тысячи видео, некоторые из которых поступили анонимно.

— Интересно понять, что делается с телами убитых. Их привозят в морги добровольцами, их никто не бросает в поле. Поэтому мы знаем приблизительно точные оценки. Делом учета тел занимаются очень совестно. Есть огромная табличка в EXCEL, где есть все фотографии, места и прочие данные, — задумался журналист.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.



