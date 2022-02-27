В «Оппозиционной платформе — За жизнь» инициировали исключение нардепа Ильи Кивы из фракции в Верховной Раде.

Об этом сообщил сопредседатель фракции Юрий Бойко в Facebook.

— Провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, будут исключены из фракции. Юрий Бойко инициировал исключение из ОПЗЖ народного депутата Ильи Кивы, — говорится в сообщении.

Юрий Бойко заявил, что ОПЗЖ выступает за срочные переговоры по прекращению военного конфликта и готова помогать в этом «всеми силами».

Отметим, что Илья Кива сейчас активно выступает на пропагандистских российских каналах с заявлениями о необходимости «очистить Украину от нацистов» и спасении страны «в братском союзе с Россией». В первый день российского нападения на Украину он заявил, что ПВО страны уничтожено, а Одесса, Херсон, Николаев и ряд других городов находятся под контролем РФ.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава. При этом власти РФ лгут россиянам, что вообще не несут потерь.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечром 26 февраля Министерство обороны Украины открыло «горячую» линию «Вернись живым из Украины». На этой «горячей» линии родственники российских военнослужащих смогут узнать о том, живы ли еще их родные, взяты ли в плен, есть ли ранения или решить вопрос о том, когда и как можно забрать тело погибшего родственника.