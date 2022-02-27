Черниговская областная военная администрация предупредила местных жителей о возможных массированных ракетных обстрелах, которые могут состояться ночью, и порекомендовала устроиться в укрытиях на ночь. Аналогичные предупреждения звучат и относительно Киева.

Ночью возможны массированные ракетные удары по Чернигову и другим городам области. По возможности, проведите эту ночь в укрытиях, - говорится в видеообращении губернатора Черниговщины.

А народный депутат Украины Ирина Геращенко указывает на очередную попытку русских взять Киев.

— В течение следующего полчаса-часа фашистский режим бросит на Киев все, что у них есть, весь смертоносный ураган. Пожалуйста, все в укрытия, дорогие, любимые киевляне, - написала Ирина Геращенко.