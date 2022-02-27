Николаевский городской голова Александр Сенкевич сегодня рано утром опубликовал видеообращение к горожанам. Мэр рассказал, что в Николаеве все еще небезопасно, но ситуация под контролем.

Видеообращение опубликовано в Телеграм-канале городского головы.

— Я сейчас нахожусь на Соборной площади, позади меня горсовет, возле нас видны украинские флаги. Сегодня в городе есть несколько российских ДРГ, которые работают, но все под контролем.Танки и бронетехника, которая находится на территории города — украинская. Будьте внимательны и берегите себя. Этой ночью может случиться что угодно: ракетный удар или что-то другое. Поэтому, прошу вас не успокаиваться и знать, что в городе все ещё небезопасно, но украинская армия нас оберегает!, - сказал Александр Сенкевич.

Вчера вечером, 26 февраля, на пересечении улицы 9-я Слободская и апроспекта Центрального произошел бой между защитниками города и российской техникой. В результате этого враг был вынужден отступить, оставив подбитые танки.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.