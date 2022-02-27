Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким утверждает, что военные эксперты считают нанесение меток на домах и дорогах диверсантами инструментом психологического давления, который в реальности никак не помогает врагу в военно-техническом плане.

Об этом он сказал в видеообращении к жителям области.

— Люди, которых мы поймали, которые ставят эти метки, делятся информацией, как их наняли, сколько они здесь находятся, биографией. Напрашивается вывод, что это люди, которым заплатили по 100 долларов, дали им на съем квартиры: «Идите делайте вот это». Когда они ставят метки на домах, напрашивается вывод, что они абсолютно не против попадать в камеры. Поговорили с летчиками по поводу знаков на крышах домов. Их невозможно идентифицировать зрительно, они никак не помогают навигационным системам, системам наведения. Единственное, что для баллистических ракет точка наведения, но это отдельная история, — отметил он.

По его мнению, враг специально дезинформирует население страны, а по данным меткам еще ни разу не было бомбардировок.

— Я считаю, что враг закидывает дезу, заплатил людям, чтобы они ставили, а мы боялись. Что по аналогии с Россией, они дома взрывали у себя и у нас сейчас взорвут. И мы мужественно, вместо того, чтобы заниматься полезными вещами, ищем информацию, подаем властям, — сказал Виталий Ким.

Он добавил, что таким образом люди тратят свое время и власти, сеется хаос и паника.

— Мое мнение, это херня. Потому что нас отвлекают. Мы тратим время на поиски ненужной и непонятной ерунды. Не было бомбардировок по этим меткам. Я считаю, что это умышленная дезинформация, чтобы мы занимались ерундой. Я лично перестаю тратить время на анализ информации по этим людям и своим говорю. Пускай ставят крестики где хотят. Надо тратить время на другое, — сказал он.

Виталий Ким добавил, что полезнее будет изготавливать коктейли Молотова, чтобы в случае необходимости взорвать вражескую технику, как это делали в Харькове. Тех, кто не может это делать, губернатор призвал помочь другим разобраться, как выглядит российская техника.

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Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.