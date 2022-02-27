В Офисе президента Владимира Зеленского рассказали, что на третий день войны наступательный потенциал россиян сильно понизился, их боевой дух невысок.

Об этом рассказал советник ОП Алексей Арестович в ещедневной утренней сводке.

По словам президентского спикера, у врага не хватает сил на новые наступательные действия. Последний раз он пытался прорваться в Буче на Киевщине и в сам Харьков. В Буче десантников на БМД пожгли «молотовыми» местные жители и ликвидировали ВСУ, а в Харькове с прорывом противника на бронемашинах «Тигр» почти справились.

— Харьковчане держат обороны и ловко уничтожают врага, — рассказал Алексей Арестович.

В ОП добавили, что военное руководство не наблюдает масштабного наступления оккупанта на Мариуполь, Энергодар и Днепр.

— Они потеряли инициативу и неспособны к продолжению активных боевых действий. У них осталась одна или две попытки наступления, — пояснил президентский спикер.

По его словам, военным провалам РФ поспособствовали «сорванные планы первых трех дней военной кампании».

Советник Владимира Зеленского заключил, что российская армия находится в невыгодном положении, так как в Кремле активно предлагают начать переговоры в Беларуси, которые украинская сторона не запрашивала.

Напомним, делегация РФ прибыла в Беларусь на переговоры с представителями Украины.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.



