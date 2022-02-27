Военные корреспонденты «Думской» съездили в Херсон и выяснили, что город по-прежнему контролируют украинские бойцы. Панические рассказы о сданном городе и поражении ВСУ они опровергают.

Репортаж опубликовал на сайте одесского издания.

В начале местный житель Херсонщины рассказал, как украинская артиллерия встретила оккупантов в первые дни войны.

— Русские вояки шли по шоссе из Крыма как на параде – БТР за БТРом, артиллерия, грузовики с солдатами. Многие размахивали руками, что-то орали радостно. Видимо, рассчитывали, что их у нас с цветами будут встречать, как на Донбассе в 2014 году. Ну «цветы» и прилетели. Вернее, целые букеты. Накрыло их «парад» украинской артиллерией. Да так, что ошметки полетели. Некоторые выжившие русские вояки потом тикали в стороны, просились в дома местных жителей. Штаны у спасшихся, мягко сказать, были не совсем сухие и попахивали. Плакались, мямлили, мол, думали, что «освобождать» приехали. В общем, ошметки техники – около семидесяти единиц, так горелые на дороге и остались. Их уже местные потихоньку на металл пилят. А трупы «освободителей» потом их же соратники из росс-армии так большинство и не собрали. До сих пор гниют по обочинам, — говорит Константин из Олешек, ставший очевидцем разгрома врагов.

Журналисты «Думской» отмечают, что приехав в сам Херсон, они увидели многочисленных украинских защитников с высоким боевым духом.

Быстро доезжаем до Николаева — в городе спокойно, даже есть гуляющие в центре по пешеходной зоне. Все работает, к банкоматам очереди маленькие.

— Мы видим территориальную оборону Херсона — на блокпостах вместе с ВСУ, сосредоточенные, в гражданской форме, но с оружием в руках. Некоторые гражданские подтягиваются на передний край со своим оружием и сражаются с бойцами ВСУ наравне. На наших глазах к передовой подтягиваются мощная боевая техника – у Вооруженных сил оказались резервы, о которых оккупанты не подозревали. Отступать некуда – это наш земля! По пути в Николаев успеваем залить фото и видео и прочитать в соцсетях, что «Херсон сдали» от головы Херсонской ОГА. Пишем, что это ложь, даем в соцети видео с украинскими вертолетами. Отступающих ВСУ на дорогах нет – все наши войска движутся в сторону российских оккупантов, — из материала Алены Балабы и Георгия Ак-Мурзы.

Одесские журналисты призывают всех украинцев не верить в дезинформацию от российских агентов и доверять лишь официальным источникам и собственным глазам.

— Главная суть — украинцы, перестаньте верить вражеской дезинформации! Перестаньте бояться и верить слухам. Дело в том, что война идет по двум направлениям – обычная, с оружием. И информационная, задача которой – посеять панику, хаос, анархию и вселить страх. Проверяйте все, верьте только официальным украинским источникам! Мы видели лично, своими глазам — по украинским дорогам в разных направлениях двигалась наша техника и наши защитники. Собранные, смелые и решительные. Мы слышали от наших украинских бойцов лично – своими ушами. Никто в Вооруженных силах не сбегает с фронта, никто не сдается, никто не боится. И самое главное – мы лично убедились в том, что блицкрига у кремлевского шизофреника не получилось. Планы российской военщины явно сломались, теперь даже самому упоротому «русскомирцу» в погонах придется отвечать за бойню, которую они устроили. Украина будет драться. До нашей победы, — заключают авторы «Думской».

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.