Руководство Украины согласилось начать переговоры с представителями РФ на белорусской границе.

Об этом пишет УП, ссылаясь на источники в окружении Зеленского.

Местом для дипломатическая встреча выбрана приграничная зона между Украиной и Беларусью. Киев не соглашался ни на какие ультиматумы оккупанта.

— Без всяких предварительных условий. Это важно. Они инициировали. У нас будет очень правильная делегация, — пояснил осведомленный собеседник «Украинской правды».

Тем временем «Зеркало недели» указывает, что украинскую делигацию возглавит опытный дипломат и замглавы МИД Украины Николай Точицкий.

Сторону РФ будет представить экс-министр культуры России Владимир Мединский, который раньше заявлял, что переговоры должны пройти в Гомельской области Беларуси. Делегации добираются к месту.

UPD, УП поправляется: переговоры будут с Лукашенко, а не с Путиным.

UPD2: Офис президента отмечает, что переговоры будут все же с Россией.

— Политики (диктатор А.Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский, - прим) договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий в районе реки Припять, — сказано в сообщении ОП.

Также сообщается, что союзник Кремля Лукашенко пообещал, что во время переговоров Беларусь не нападет на Украину.

— Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле, — акцентировали в Офисе президента.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.



