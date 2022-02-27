Развязавший войну против Украины Владимир Путин отдал приказ своим подручным — привести в особый режим боевого дежурства Стратегические наступательные силы (сюда входит ядерное оружие) и Стратегические оборонительные силы.

Об этом пишет «Новая газета».

Кремль поручил Минобороны РФ привести в максимальную боеготовность Ракетные войска стратегического назначения. Они включают в себя не только ядерное вооружение, но и гиперзвуковые ракеты.

Как отмечает «Новая», чтобы развязать ядерную войну достаточно трех ядерных чемоданчиков, которые есть у самого Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. Сегодня эта троица собралась вместе. Ключи от чемоданчиков содержат офицеры-операторы.

— Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны,— угрожал на последней встрече с подчиненными оккупант нашей страны.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.