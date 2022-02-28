Курс российской национальной валюты резко обрушился утром 28 февраля еще до начала официальных торгов на Московской бирже, достигнув рекордно низкой исторической отметки.

Об этом пишет «Суспільне».

По состоянию на 6 утра по киевскому времени на рынке Forex курс доллара составил 113,5 рубля, евро — более 127 рублей. При этом к началу агрессии курс доллара достигал около 79 рублей, евро — около 90 рублей.

При этом старт торгов на бирже был перенесен на 10 часов утра, сообщает РБК. Позже их снова отложили — до 15:00.

Кроме того, с 7 утра 28 февраля Центробанк запретил иностранным акционерам, владеющим акциями российских компаний, продавать российские ценные бумаги. ЦБ РФ обеспокоен тем, что иностранные инвесторы начнут продавать свои бумаги из-за их обесценивания на фоне санкций, введенных Западом.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.