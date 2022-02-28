Курс российской национальной валюты резко обрушился утром 28 февраля еще до начала официальных торгов на Московской бирже, достигнув рекордно низкой исторической отметки.
Об этом пишет «Суспільне».
По состоянию на 6 утра по киевскому времени на рынке Forex курс доллара составил 113,5 рубля, евро — более 127 рублей. При этом к началу агрессии курс доллара достигал около 79 рублей, евро — около 90 рублей.
При этом старт торгов на бирже был перенесен на 10 часов утра, сообщает РБК. Позже их снова отложили — до 15:00.
Кроме того, с 7 утра 28 февраля Центробанк запретил иностранным акционерам, владеющим акциями российских компаний, продавать российские ценные бумаги. ЦБ РФ обеспокоен тем, что иностранные инвесторы начнут продавать свои бумаги из-за их обесценивания на фоне санкций, введенных Западом.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.
По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.
Курс российской национальной валюты резко обрушился утром 28 февраля еще до начала официальных торгов на Московской бирже, достигнув рекордно низкой исторической отметки.
Об этом пишет «Суспільне».
По состоянию на 6 утра по киевскому времени на рынке Forex курс доллара составил 113,5 рубля, евро — более 127 рублей. При этом к началу агрессии курс доллара достигал около 79 рублей, евро — около 90 рублей.
При этом старт торгов на бирже был перенесен на 10 часов утра, сообщает РБК. Позже их снова отложили — до 15:00.
Кроме того, с 7 утра 28 февраля Центробанк запретил иностранным акционерам, владеющим акциями российских компаний, продавать российские ценные бумаги. ЦБ РФ обеспокоен тем, что иностранные инвесторы начнут продавать свои бумаги из-за их обесценивания на фоне санкций, введенных Западом.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.
По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.