Украинский лидер Владимир Зеленский выступил перед британскими депутатами в онлайн-формате.

Об этом пишет Wales Online.

Президент Украины выступил перед Палатой общин с исторической речью. Он обратился к британскому народу знаменитыми словами сэра Уинстонна Черчилля.

— Мы будем сражаться до конца, на море, в воздухе. Мы продолжим сражаться за нашу землю, чего бы это ни стоило, — пообещал Владимир Зеленский.

Затем он передал окончательный ответ украинского народа на вечную дилемму Гамлета.

— Вопрос для нас сейчас в том, быть или не быть. Быть, — константировал лидер Украины.

Зеленский напомнил британским депутатам и про десятки украинских детей, погибших под российскими бомбами и пулями.

— Это дети, которые могли бы жить. Но эти люди забрали их у нас, — подчеркнул он в своем обращении.

В заключительной части своей речи он попросил Великобританию признать Россию «террористическим государством», усилить санкции и создать бесполетную зону над Украиной.

— Мы не сдадимся и не проиграем, — подытожил символ украинского сопротивления.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Харьковской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».