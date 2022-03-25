В Украине стабильно уменьшается количество граждан, которые в быту общаются только на русском. В 2012 году русскоязычных респондентов было около 40%, в конце 2021 — 26%, а в начале полномасштабной войны — 18%. Число тех, кто постоянно пользуется только украинским дома, возросло с 44% до 48%. В то же время существенно вырос сегмент «двуязычных» — с 15 до 32%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг»

Социологи отмечают, что две трети тех, кто пользуется двумя языками в быту, готовы в ближайшее время перейти исключительно на украинский. Среди русскоговорящих таких треть.

На фоне войны абсолютное большинство (83%) высказывается за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине. До войны за предоставление государственного статуса русскому языку выступали почти четверть, а сегодня только 7%.

Большинство украинцев (67%) считают, что никаких проблем между украиноязычными и русскоязычными гражданами в Украине не существует. 19% считают, что языковая проблема существует, но она не столь важна. Только 12% считают все же, что этот вопрос представляет угрозу внутренней безопасности. Интересно, что о проблемах в языковой сфере чаще говорят не среди русскоговорящего населения, а в западных регионах, где украинский доминирует во всех сферах.

В течение последнего десятилетия наблюдается постоянная динамика возрастания числа тех, кто считает украинский язык родным: с 57% в 2012 году до 76% в 2022 году. Русский за 10 лет потерял с 42 до 20%.

Социологи опросили методом телефонных интервью с использованием компьютера тысячу совершеннолетних граждан Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Сроки проведения: 19 марта 2022 года.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.