Глава Николаевской ОГА Виталий Ким считает, что война в Украине может быть закончена до мая.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

Отвечая на вопрос журналиста о том, верит ли он в прогнозы, что можно закончить войну до мая, Виталий Ким ответил: «Конечно».

— Легко не бывает, но я разделяю это мнение. Смотрю на ситуацию и, да, хочу в это верить. Война выигрывается деньгами, логистикой, людьми и так далее, а они там под санкциями, у них скоро ничего не будет. Кроме того, русские в своем большинстве не хотят воевать. Они понимают, что у них не получится. И время сегодня работает на нас. С каждым днем мы становимся сильнее, а они слабее. Поэтому я считаю, что есть перспективы, что война закончится быстро, - сказал Виталий Ким.

По его словам, украинская армия ищет любые способы, силы и средства, чтобы отбить россиян, уничтожить и прогнать из Украины.

— А российские военные ищут любые способы не воевать, уйти с нашей территории и не быть убитыми. В этих двух вещах и находится весь смысл сложившейся ситуации. Дело в том, что они не знают, как сбежать из Украины. У них заградотряды, увольнения и суды. Им угрожают, пропагандируют, заставляют. И, тем не менее, они хотят отсюда сбежать. Если сейчас убрать руководство российских войск, и если им за это ничего не будет, то они сами все выйдут. Мы ищем возможности, как их прогнать. Вот - общая ситуация по всему фронту, - сказал Виталий Ким.

Он рассказал, часть российских военных вышла по «зеленому коридору», бросив оружие.

Подводя итоги месяца полноммасштабной войны, Виталий Ким отметил, что Украина — «самая лучшая страна в мире».

— По итогам этого месяца могу сказать, что Украина — самая лучшая страна в мире. Мы - форпост демократии. Того, как мы встретили оккупанта, не ожидал никто, даже мы сами. Поэтому то, что сейчас произошло, то, как мы отстаиваем свою независимость и свободу — историческое объединение страны. Дальше мы станем только сильнее, - сказал глава Николаевской ОГА.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.