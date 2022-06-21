Последствия ракетного удара по Николаеву, фото: Сергей Кононенко

21 июня идут 118-е сутки противостояния украинцев масштабному вооружению вторжению Российской Федерации.

По данным Генштаба, на Южнобугском направлении противник несет потери. Пытаясь сдержать подразделения сил обороны Украины, обстреливает из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы Муравьевки, Тополиного, Белой Криницы и Марьиного.

Враг нанес авиационные ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районе Очакова и Куцуруба. Ведет воздушную разведку БПЛА.

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Россияне ударили ракетами по Очакову — попали в сельхоз поля, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Российские оккупанты запустили по Очакову пять ракет — четыре ракеты Х-31А были выпущены из истребителя и один «Оникс» — из берегового ракетного комплекса.

Отмечается, что захватчики попали по сельскохозяйственным угодьям в пригороде. В Генштабе добавили, что также был атакована гражданская инфраструктура в Куцурубе.

Россия пытается раздобыть западные военные технологии в обход санкций, пишет разведка Канады (CSIS).

Отмечается, что российский оборонно-промышленный комплекс очень зависит от иностранных составляющих и технологий в вопросе модернизации армии.

«Российские попытки обойти эти санкции и незаконно приобрести западные технологии ограниченного или двойного назначения будут продолжаться и, возможно, будут усиливаться, в том числе в Канаде», —- предупредили в ведомстве.