Командир танковой роты 59-й бригады имени Якова Гандзюка, лейтенант Евгений Пальченко (позывной «Песня») с первых часов вторжения РФ оборонявший Херсонскую область, рассказал, почему сорвалась операция по подрыву Антоновского моста.

О событиях 25 февраля он рассказал в интервью НикВести.

Попытки подорвать мост были, отмечает он. Для этого нужно было зачистить район, ликвидировав вражескую технику, которая уже стояла возле него. 25 февраля лейтенант получил задачу зайти в село Инженерное, вместе с десантниками из 80 бригады зачистить завод, который там находится, и выйти в Надднепрянское, откуда ударить по колоннам техники ВС РФ на Антоновском мосту, обеспечив к нему подход для возможного подрыва. В тот момент два украинских танка стояли возле клеверного моста в Молодежном, прикрывая других участников операции.

Евгений Пальченко

Евгений Пальченко вспоминает, что десантники подъехали к заводу и остановились. Им сообщили, что к танкам у Молодежного вышли две роты россиян, которые зашли с другого направления — каховского, сорвав операцию.

Лейтенант получил команду отойти назад, к Молодежному и помочь бойцам, поскольку силы противника были намного больше.

— Я понимаю, мост-не мост, мне парни мои важнее. Возвращаюсь назад. Я занял там бугор, проломал дыру в бетонном заборе и начал наблюдение, — рассказывает он.

Один танк оккупанты подбили почти сразу, ему снесло пулемет, и «Песня» дал приказ этому экипажу отойти назад.

— Еще одна машина, где был наводчик моей роты Винниченко, который погиб, начинает вести бой. Я ему кричу: «Оттягивайтесь ко мне, я вас прикрываю». Со мной 4 танка тоже ведут бой. Неразбериха была как с нашей стороны, так и с их (россиян, — прим.). Шквальный огонь, налеты, взрывы, авиация, артиллерия. Там просто был фарш, — говорит Евгений Пальченко.

Таким образом подразделения Вооруженных сил Украины снова оказались в кольце.

— Наводчик Винниченко сказал экипажу «Отходите, я вас прикрою». Он остался сам, открыл огонь по противнику с башни, я прикрывал его. На него вышла танковая рота — 10 Т-72 и 5 БМП. Там было чистое поле, я увидел, как они на него двигаются. Первым выстрелом Винниченко уничтожает один танк, вторым разувает второй танк, третьим — уничтожает БМП. Противник остановился и оттянулся назад, это дало Винниченко возможность вылезти из танка, и он побежал в сторону Херсона, догнал свой экипаж. Они вместе отходили в сторону Херсона. Херсон в тот момент еще был наш, — рассказывает о бое военный.

После Евгений получил команду отойти в район Чернобаевки, занять позицию с которой можно было бы контролировать мост над железной дорогой. Они заняли оборону, но из-за отхода техники на Николаев, танки взводов Евгения Пальченко остались без прикрытия.



— Опять танкисты остаются «голые». Я звоню командиру бригады, спрашиваю: «Куда пехота делась, почему я снова остался сам». Он говорит: «Ты еще там? Уходи в сторону Николаева, на вас идут преобладающие силы противника», — рассказывает парень.

Однако уехать военные не успели — на украинских защитников снова вышла техника врага, почти сразу снаряд попал в танк «Песни».

— Мы горим, я говорю экипажу: «Уходим, сейчас сдетонирует боекомплект». Я кричу остальным (экипажам, — прим.) открыть огонь справа, чтобы мы могли отойти. Мы только соскакиваем с танка, отходим и прилетает еще один снаряд, — говорит он.

Экипаж танка Евгения пересел на броню другой машины, ребята начали отходить, а россияне их догонять. Догнали их уже в Николаевской области, где был принят еще один бой под селом Шевченково.