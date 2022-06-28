Лидеры стран Группы семи осудили российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

Заявление лидеров опубликовали в Twitter немецкого представительства в организации.

«Мы решительно осуждаем отвратительное нападение на ТРЦ в Кременчуге. Мы вместе с Украиной скорбим по невинным жертвам этой жестокой атаки», — говорится в заявлении.

Лидеры G7 подчеркивают, что неизбирательные нападения на мирных гражданских — это военное преступление, российский президент Путин и все виновные будут привлечены к ответственности.

«Сегодня мы подчеркнули непоколебимую поддержку Украины перед лицом российской агрессии, неоправданной войны выбора, свирепствующей уже 124 дня. Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную, а также военную поддержку Украине столько, сколько потребуется. Мы не успокоимся, пока Россия не закончит свою жестокую и бессмысленную войну против Украины», — заявили в G7.

Напомним, по состоянию на утро 28 июня результате удара россиян по торгово-развлекательному центру «Амстор» в Кременчуге количество жертв возросло до18 человек.

27 июня в 15.50 россияне ракетами Х-22 нанесли удар по ТРЦ Кременчуга, где находились около тысячи мирных жителей. Площадь пожара в здании составила 10,3 тысяч м2. Травмированы по меньшей мере 59 человек, из них 25 — госпитализированы. Ликвидация пожара и разбор завалов продолжаются.

Президент США Джо Байден назвал бессмысленной жестокостью убийство посетителей ТРЦ в Кременчуге, которое совершила российская армия