Президент России Владимир Путин заявил, что никакого теракта в ракетном ударе российских военных по ТРЦ в Кременчуге не было.

Об этом пишет «Радио свобода» со ссылкой на российское информагентство «Интерфакс».

— Да нет там никакого теракта. Как правило, это делается по результатам разведанных целей. Уверен, что в этом случае было все то же. Ну, хоронят технику, которую особенно Запад доставляет, во всякие ангары, рынки, на заводах, в цехах, где технику ремонтируют... Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит, — президент РФ.

Напомним, что оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.

Президент Владимир Зеленский произнес речь на срочном заседании Совбеза ООН, в которой призвал признать Россию государством-террористом за ракетные удары по украинским городам.

В британской разведке заявили, что существует «реальная возможность» того, что россияне 27 июня во время ракетного удара по кременчугскому торговому центру хотели попасть в соседний инфраструктурный объект.