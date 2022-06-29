В британской разведке заявили, что существует «реальная возможность» того, что россияне 27 июня во время ракетного удара по кременчугскому торговому центру хотели попасть в соседний инфраструктурный объект.
Об этом говорится в сводке ведомства в Twitter.
Там это связывают с истощением запасов высокоточного оружия.
«Неточность российских ударов на большие расстояния прежде приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе на железнодорожном вокзале Краматорска 9 апреля 2022 года. Российские планировщики, скорее всего, остаются готовыми согласиться на высокий уровень сопутствующих потерь, когда решают нанести удар по цели», — говорится в сообщении.
Напомним, что оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
Президент Владимир Зеленский произнес речь на срочном заседании Совбеза ООН, в которой призвал признать Россию государством-террористом за ракетные удары по украинским городам.
В британской разведке заявили, что существует «реальная возможность» того, что россияне 27 июня во время ракетного удара по кременчугскому торговому центру хотели попасть в соседний инфраструктурный объект.
Об этом говорится в сводке ведомства в Twitter.
Там это связывают с истощением запасов высокоточного оружия.
«Неточность российских ударов на большие расстояния прежде приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе на железнодорожном вокзале Краматорска 9 апреля 2022 года. Российские планировщики, скорее всего, остаются готовыми согласиться на высокий уровень сопутствующих потерь, когда решают нанести удар по цели», — говорится в сообщении.
Напомним, что оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
Президент Владимир Зеленский произнес речь на срочном заседании Совбеза ООН, в которой призвал признать Россию государством-террористом за ракетные удары по украинским городам.