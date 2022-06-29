В британской разведке заявили, что существует «реальная возможность» того, что россияне 27 июня во время ракетного удара по кременчугскому торговому центру хотели попасть в соседний инфраструктурный объект.

Об этом говорится в сводке ведомства в Twitter.

Там это связывают с истощением запасов высокоточного оружия.

«Неточность российских ударов на большие расстояния прежде приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе на железнодорожном вокзале Краматорска 9 апреля 2022 года. Российские планировщики, скорее всего, остаются готовыми согласиться на высокий уровень сопутствующих потерь, когда решают нанести удар по цели», — говорится в сообщении.