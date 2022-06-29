Президент Владимир Зеленский произнес речь на срочном заседании Совбеза ООН, в которой призвал признать Россию государством-террористом за ракетные удары по украинским городам.

Слова главы государства привели в национальном информагентстве.

Одним из наиболее вопиющих примеров террористических актов России президент назвал ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге.

— Понедельник, 27 июня, – ракетный удар по Кременчугу. Совершивший этот удар не мог не знать, что направляет ракету по обычному торговому центру, по одному из многих шопинг-моллов, имеющихся в любой стране мира. И если российское государство утверждает, что эти жертвы якобы не от его ракетного удара, то я сейчас предлагаю Организации Объединенных Наций направить либо специального представителя Генерального секретаря ООН, либо полномочную комиссию на место этого теракта – в Кременчуг, чтобы ООН имела самостоятельную возможность узнать всю информацию и увидеть, что это действительно российский ракетный удар, — акцентировал Владимир Зеленский.

Он добавил, что Москву нужно изолировать он принятия решений в ООН, пока она не понесет наказание за содеянное в Украине

— Устав ООН дает все рычаги, чтобы повлиять на любого нарушителя правил Организации, любого агрессора, любое государство-террориста. И я призываю вас воспользоваться этими рычагами. Обязательно лишить российскую делегацию возможности манипулировать ООН. Обязательно сделать для россии невозможным пребывание в Совбезе, пока ее террор продолжается. Обязательно создать трибунал для расследования всего, что совершили российские военные против украинцев. И обязательно нужно дать на уровне ООН юридическое определение понятию «государственный терроризм». Все действия россии должны получить юридическую оценку – глобальные санкции за то, что она рушит международный правопорядок, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также опубликовал сьемку с камеры наблюдения, которая зафиксировала, что российская ракета прилетела непосредственно в торговый центр, а не в близлежащие объекты, как утверждали российские пропагандисты и чиновники.

По последним данным, в Кременчуге погибли более 20 человек, еще 59 ранено. Несколько десятков числятся пропавшими без вести.

Напомним, что оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.