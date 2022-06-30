Отступление со Змеиного и тяжелые бои на Луганщине свидетельствуют, что Россия не в силах пытаться атаковать Николаевщину либо Одесчину.

К такому выводу пришел чешский генерал Иржи Шедивы.

Бывший глава Минобороны Чехии подчеркнул, что российская армия продемонстрировала, что Москва уже не может даже пытаться оккупировать Николаевскую и Одесскую области.

— Именно концентрация на Луганщине показала, что у России недостаточно сил для наступательной операции на широком фронте. Поэтому она должна отказаться от своих амбиций по контролю над Харьковом и продвижению к Одессе на юге, — акцентировал высокопоставленный офицер.

Однако, по его словам, несмотря на все ошибки, Россия продолжает продвигаться на украинском Донбасс, попутно выжигая села и целые города, поэтому Западу нужно усиливать давление на страну-агрессору, принуждая ее вывести войска.

— Следующим шагом, безусловно, должно стать постоянное давление со стороны международной общественности на Россию с целью начать переговоры с Украиной о прекращении войны, — заключил Иржи Шедивы.

Как сообщалось, российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинских гаубиц «Богдана».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео ударов ВСУ по острову Змеиный. А спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук констатировал, что Одесская областью отныне полностью чиста от российских оккупантов.