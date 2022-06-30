Бегство российского гарнизона с острова Змеиный поднимает боевой дух украинским воинам и повлияет на баланс сил на протяженности всего южного фронта.
Об этом в интервью Die Welt рассказал австрийский военный стратег Маркус Рейснер.
Полковник австрийской армии, возглавляющий кафедру стратегии и военного планирования в Терезианской военной академии, проанализировал, как повлияет на ход войны беззаговорочная победа Украины в сражении за Змеиный.
По его оценке, Москве нанесли «горькое поражение», которое она безуспешно пытается спрятать под знаком доброй воли.
Россия назвала уход с острова «жестом доброй воли». По словам Москвы, цель — поддержать усилия ООН по созданию гуманитарного коридора для вывоза сельхозпродукции с территории Украины. Горькое поражение, конечно, тоже можно интерпретировать подобным образом.
— Мы знаем, что четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, поставленные Америкой, и самоходные гаубицы, которые также поставила Германия, уже несколько дней находятся в эксплуатации. Вполне возможно, что эти системы использовались при нападении на Змеиный остров, — пояснил Маркус Рейснер.
Аналик считает, что этого было достаточно, чтобы россияне поспешно побежали с голого участка суши. С потерей Змеиного, говорит полковник, у России больше нет возможность планировать атаку на южные порты Украины, прежде всего Одессу.
В свою очередь, у ВСУ появились ракеты «Гарпун», добивающие на 300 километров.
— Они могут держать на расстоянии около дюжины российских военных кораблей в Черном море и отбрасывать их в сторону Крыма. Это «теоретически сделало бы возможным наличие судоходного коридора для перевозки таких товаров, как пшеница, из Одессы в направлении Змеиного острова к устью Дуная или в румынский портовый город Констанца, — уверен милитари-эксперт.
По его словам, теперь Украина сможет экспортировать миллионы тонн зерна, которые ранее были блокированы в хранилище.
— Возможно, тогда Россия начнет атаковать корабельные транспорты подводными лодками. Кроме того, Россия может напрямую атаковать погрузочные мощности в Одессе, как это недавно произошло в портовом городе Николаеве, — допускает австрийский полковник, добавляя, что украинцы способны отразить и подобные атаки.
Как сообщалось, российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинских гаубиц «Богдана».
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео ударов ВСУ по острову Змеиный. А спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук констатировал, что Одесская областью отныне полностью чиста от российских оккупантов.
Бегство российского гарнизона с острова Змеиный поднимает боевой дух украинским воинам и повлияет на баланс сил на протяженности всего южного фронта.
Об этом в интервью Die Welt рассказал австрийский военный стратег Маркус Рейснер.
Полковник австрийской армии, возглавляющий кафедру стратегии и военного планирования в Терезианской военной академии, проанализировал, как повлияет на ход войны беззаговорочная победа Украины в сражении за Змеиный.
По его оценке, Москве нанесли «горькое поражение», которое она безуспешно пытается спрятать под знаком доброй воли.
Россия назвала уход с острова «жестом доброй воли». По словам Москвы, цель — поддержать усилия ООН по созданию гуманитарного коридора для вывоза сельхозпродукции с территории Украины. Горькое поражение, конечно, тоже можно интерпретировать подобным образом.
— Мы знаем, что четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, поставленные Америкой, и самоходные гаубицы, которые также поставила Германия, уже несколько дней находятся в эксплуатации. Вполне возможно, что эти системы использовались при нападении на Змеиный остров, — пояснил Маркус Рейснер.
Аналик считает, что этого было достаточно, чтобы россияне поспешно побежали с голого участка суши. С потерей Змеиного, говорит полковник, у России больше нет возможность планировать атаку на южные порты Украины, прежде всего Одессу.
В свою очередь, у ВСУ появились ракеты «Гарпун», добивающие на 300 километров.
— Они могут держать на расстоянии около дюжины российских военных кораблей в Черном море и отбрасывать их в сторону Крыма. Это «теоретически сделало бы возможным наличие судоходного коридора для перевозки таких товаров, как пшеница, из Одессы в направлении Змеиного острова к устью Дуная или в румынский портовый город Констанца, — уверен милитари-эксперт.
По его словам, теперь Украина сможет экспортировать миллионы тонн зерна, которые ранее были блокированы в хранилище.
— Возможно, тогда Россия начнет атаковать корабельные транспорты подводными лодками. Кроме того, Россия может напрямую атаковать погрузочные мощности в Одессе, как это недавно произошло в портовом городе Николаеве, — допускает австрийский полковник, добавляя, что украинцы способны отразить и подобные атаки.
Как сообщалось, российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинских гаубиц «Богдана».
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео ударов ВСУ по острову Змеиный. А спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук констатировал, что Одесская областью отныне полностью чиста от российских оккупантов.