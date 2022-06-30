Инфографика от Die Welt

Бегство российского гарнизона с острова Змеиный поднимает боевой дух украинским воинам и повлияет на баланс сил на протяженности всего южного фронта.

Об этом в интервью Die Welt рассказал австрийский военный стратег Маркус Рейснер.

Полковник австрийской армии, возглавляющий кафедру стратегии и военного планирования в Терезианской военной академии, проанализировал, как повлияет на ход войны беззаговорочная победа Украины в сражении за Змеиный.

По его оценке, Москве нанесли «горькое поражение», которое она безуспешно пытается спрятать под знаком доброй воли.

Россия назвала уход с острова «жестом доброй воли». По словам Москвы, цель — поддержать усилия ООН по созданию гуманитарного коридора для вывоза сельхозпродукции с территории Украины. Горькое поражение, конечно, тоже можно интерпретировать подобным образом.

— Мы знаем, что четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, поставленные Америкой, и самоходные гаубицы, которые также поставила Германия, уже несколько дней находятся в эксплуатации. Вполне возможно, что эти системы использовались при нападении на Змеиный остров, — пояснил Маркус Рейснер.

Аналик считает, что этого было достаточно, чтобы россияне поспешно побежали с голого участка суши. С потерей Змеиного, говорит полковник, у России больше нет возможность планировать атаку на южные порты Украины, прежде всего Одессу.

В свою очередь, у ВСУ появились ракеты «Гарпун», добивающие на 300 километров.

— Они могут держать на расстоянии около дюжины российских военных кораблей в Черном море и отбрасывать их в сторону Крыма. Это «теоретически сделало бы возможным наличие судоходного коридора для перевозки таких товаров, как пшеница, из Одессы в направлении Змеиного острова к устью Дуная или в румынский портовый город Констанца, — уверен милитари-эксперт.

По его словам, теперь Украина сможет экспортировать миллионы тонн зерна, которые ранее были блокированы в хранилище.

— Возможно, тогда Россия начнет атаковать корабельные транспорты подводными лодками. Кроме того, Россия может напрямую атаковать погрузочные мощности в Одессе, как это недавно произошло в портовом городе Николаеве, — допускает австрийский полковник, добавляя, что украинцы способны отразить и подобные атаки.

Как сообщалось, российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинских гаубиц «Богдана».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео ударов ВСУ по острову Змеиный. А спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук констатировал, что Одесская областью отныне полностью чиста от российских оккупантов.