Жители пятиэтажного дома в Николаеве, верхние этажи которого несколько дней назад разрушила российская ракета, состояли в отдельном чате, который стал для них единственной возможностью быстро узнать о выживших и погибших.

Его историю пересказала британская газета The Telegraph.

Журналисты прозвали координационную группу в Viber «соседским дозором».

— Александр Марараш и его друзья создали группу обмена сообщениями в приложении Viber, в которой они проверяли друг друга, что они в безопасности, — пишут журналисты.

Когда российская бомба разбила верхние этажи «хрущевки», у Александра там пропал приятель Валентин, живший вместе с родителями.

Оказалось, что именно чат в месседжере станет местом для последних слов мужчин. Он отправил сообщение в 6:11 утра, сразу после того, как упали первые ракеты.

— Как дела, ребята, все в порядке?, — поинтересовался он.

Уже в 6:20 ракета попала в квартиру, и с тех пор о Валентине ничего не было слышно. Из обломков здания уже извлекли тела его погибших родителей.

По словам Александра, в перерывах между ожиданием в многоквартирном доме ему пришлось сообщить трагическую новость жене Валентина, которая уехала с ребенком в Германию.

Сегодня спасатели ГСЧС закончили поисковые работы и разбор конструкций в пятиэтажном жилом доме в Николаеве, куда 29 июня попала российская ракета.

ак сообщалось, вчера днем, 30 июня, во время поисковых работ на месте разрушенной пятиэтажки в Николаеве спасатели нашли тело погибшей женщины.

Напомним, что утром 29 июня оккупанты нанесли ракетный удар в пятиэтажный жилой дом в одном из районов Николаева. В результате – разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж.