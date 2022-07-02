2 июля идут 129-е сутки противостояния украинцев полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.
Около 4:30 утра в Николаеве снова прогремели громкие взрывы. Информации о том, куда попали оккупанты пока нет.
По информации Генштаба, на Южнобугском направлении враг сосредотачивает свои усилия на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Россияне вели обстрелы неподалеку от Партизанского, Кобзарцев, Прибугского, Таврического, Степовой Долины, Посад-Покровского, Трудолюбовки, Николаевки, Потемкино и Лупарево.
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08:48 Пара российских истребителей зажигательными боеприпасами пыталась выжечь остатки «доброй воли» в виде техники на острове Змеином, уточнили в Оперативном командовании «Юг».
«Уже знакомая тактика «непопадания» и здесь была продемонстрирована в нескольких вариантах», — прокомментировали там.
Военная операция по зачистке Змеиного продолжается. В течение дня по результатам доразведки обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня «Град», еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», 3 единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерна и район укрытия другой техники. Признаков присутствия россиян не выявлено.
08:05 Украинские авиаторы нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снигиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова Брода. Результаты доразведываются, сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Однако уже известно, что подразделения россиян на юге сократились на 27 оккупантов, зенитно-ракетный комплекс «Тор», самоходную гаубицу «Мста-С», 3 единицы бронированной и автомобильной техники.
Также уничтожены 3 полевых склада боеприпасов на Херсонщине.
07:31 Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что каждая прилетевшая от РФ ракета в разы ускоряет помощь Запада Украине.
По его мнению, россияне не остановятся, пока не израсходуют запас ракет, который есть на авиабазах, либо пока не поймут, что неэффективно бомбить украинские города, поскольку это приводит лишь к ускорению помощи от Запада.
«Работают по принципу: Политическое командование вызывает военных и говорит: Ну что вы делаете, придурки?». «Ну у них так сложно, логистика…». «Ну давайте ракетами пульнем». В данном случае это стратегия. Она какое-то время продлится. После оценки того, что израсходовано, например, 300 миллионов долларов или полтора миллиарда на три недели ракетного террора и ничего из этого не получилось - давайте на этом заканчивать, потому что ракеты пригодятся для других мест, да и не эффективно это все, да и вызывает ускорение помощи Украине со стороны Запада. Каждая попавшая ракета ускоряет решение. Как они, эти идиоты, этого не видят? Потому что они же, пытаясь разрушать наши дома, очень сильно проигрывают по стратегическому ведению этой войны. Те решения, которые принимаются, могли быть приняты на месяц - на два позже, в их пользу это было бы. Но они лупят по нам, ускоряя это все критически, критически для них. У меня ощущение, что мы воюем с идиотами», — отметил он.
2 июля идут 129-е сутки противостояния украинцев полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.
Около 4:30 утра в Николаеве снова прогремели громкие взрывы. Информации о том, куда попали оккупанты пока нет.
По информации Генштаба, на Южнобугском направлении враг сосредотачивает свои усилия на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Россияне вели обстрелы неподалеку от Партизанского, Кобзарцев, Прибугского, Таврического, Степовой Долины, Посад-Покровского, Трудолюбовки, Николаевки, Потемкино и Лупарево.
Обновляется
08:48 Пара российских истребителей зажигательными боеприпасами пыталась выжечь остатки «доброй воли» в виде техники на острове Змеином, уточнили в Оперативном командовании «Юг».
«Уже знакомая тактика «непопадания» и здесь была продемонстрирована в нескольких вариантах», — прокомментировали там.
Военная операция по зачистке Змеиного продолжается. В течение дня по результатам доразведки обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня «Град», еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», 3 единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерна и район укрытия другой техники. Признаков присутствия россиян не выявлено.
08:05 Украинские авиаторы нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снигиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова Брода. Результаты доразведываются, сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Однако уже известно, что подразделения россиян на юге сократились на 27 оккупантов, зенитно-ракетный комплекс «Тор», самоходную гаубицу «Мста-С», 3 единицы бронированной и автомобильной техники.
Также уничтожены 3 полевых склада боеприпасов на Херсонщине.
07:31 Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что каждая прилетевшая от РФ ракета в разы ускоряет помощь Запада Украине.
По его мнению, россияне не остановятся, пока не израсходуют запас ракет, который есть на авиабазах, либо пока не поймут, что неэффективно бомбить украинские города, поскольку это приводит лишь к ускорению помощи от Запада.
«Работают по принципу: Политическое командование вызывает военных и говорит: Ну что вы делаете, придурки?». «Ну у них так сложно, логистика…». «Ну давайте ракетами пульнем». В данном случае это стратегия. Она какое-то время продлится. После оценки того, что израсходовано, например, 300 миллионов долларов или полтора миллиарда на три недели ракетного террора и ничего из этого не получилось - давайте на этом заканчивать, потому что ракеты пригодятся для других мест, да и не эффективно это все, да и вызывает ускорение помощи Украине со стороны Запада. Каждая попавшая ракета ускоряет решение. Как они, эти идиоты, этого не видят? Потому что они же, пытаясь разрушать наши дома, очень сильно проигрывают по стратегическому ведению этой войны. Те решения, которые принимаются, могли быть приняты на месяц - на два позже, в их пользу это было бы. Но они лупят по нам, ускоряя это все критически, критически для них. У меня ощущение, что мы воюем с идиотами», — отметил он.