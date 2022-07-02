Николаев 30 июня 2022, фото: Светлана Вовк

2 июля идут 129-е сутки противостояния украинцев полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.

Около 4:30 утра в Николаеве снова прогремели громкие взрывы. Информации о том, куда попали оккупанты пока нет.

По информации Генштаба, на Южнобугском направлении враг сосредотачивает свои усилия на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Россияне вели обстрелы неподалеку от Партизанского, Кобзарцев, Прибугского, Таврического, Степовой Долины, Посад-Покровского, Трудолюбовки, Николаевки, Потемкино и Лупарево.

Онлайн-репортаж

Обновляется

Пара российских истребителей зажигательными боеприпасами пыталась выжечь остатки «доброй воли» в виде техники на острове Змеином, уточнили в Оперативном командовании «Юг».

«Уже знакомая тактика «непопадания» и здесь была продемонстрирована в нескольких вариантах», — прокомментировали там.

Военная операция по зачистке Змеиного продолжается. В течение дня по результатам доразведки обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня «Град», еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», 3 единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерна и район укрытия другой техники. Признаков присутствия россиян не выявлено.

Украинские авиаторы нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снигиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова Брода. Результаты доразведываются, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Однако уже известно, что подразделения россиян на юге сократились на 27 оккупантов, зенитно-ракетный комплекс «Тор», самоходную гаубицу «Мста-С», 3 единицы бронированной и автомобильной техники.

Также уничтожены 3 полевых склада боеприпасов на Херсонщине.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что каждая прилетевшая от РФ ракета в разы ускоряет помощь Запада Украине.

По его мнению, россияне не остановятся, пока не израсходуют запас ракет, который есть на авиабазах, либо пока не поймут, что неэффективно бомбить украинские города, поскольку это приводит лишь к ускорению помощи от Запада.