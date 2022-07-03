Еврокомиссия намерена опубликовать разъяснение по поводу транзита в Калининград.

Москве будет разрешено использовать маршрут для всех товаров, но в ограниченных количествах, пишет Der Spiegel.

Согласно документу, России будет разрешено ввозить в Калининград подсанкционные товары, но только в объемах, сравнимых с поставками до вторжения.

Нпомним, литовская железная дорога с 18 июня перестала асовершать транзит российских товаров в Калининград, которые попали под санкции ЕС, — это 50% от всех грузов РФ.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила о полной поддержке действий Литвы, запретившей транзит санкционных товаров в Калининградскую область.

В свою очередь, Литва призывает не допустить уступок или пересмотра санкций против России из-за запрета на транзит товаров в Калининград. Поскольку Кремль может воспринять это как проявление слабости со стороны ЕС.