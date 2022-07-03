Литовская железная дорога получила от так называемого сообщества российских хакеров письмо с требованием давить на власть Литвы для отмены запрета на транзит подсанкционных товаров в Калининград.

В ответ их отправили «вслед за кораблем», сообщил директор по коммуникациям государственной литовской компании «Литовские железные дороги» (LTG) Мантас Дубаускас.

Он опубликовал электронное письмо, отправленное от «сообщества российских хакеров», где железнодорожной компании «рекомендуют» помочь в давлении на политиков и власти Литвы для отмены решения. В противном случае угрожают превратить страну в «IT-резервацию».

«У нас точно хватит сил и средств, чтобы отправить вашу информационную структуру в каменный век. Подумайте, чем это вам грозит, и примите правильное решение», — говорится в письме.

Мантас Дубаускас также опубликовал ответ компании на это письмо:

«Отвечая на ваше настоятельно обращение о содействии компании LTG в давлении на власть Литовской Республики с целью отмены санкций ЕС на транзит российских грузов в Калининградскую область, информируем: так называемое «сообщество русских хакеров» — иди на**й», — говорится в нем.

Нпомним, литовская железная дорога с 18 июня перестала асовершать транзит российских товаров в Калининград, которые попали под санкции ЕС, — это 50% от всех грузов РФ.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила о полной поддержке действий Литвы, запретившей транзит санкционных товаров в Калининградскую область.

В свою очередь, Литва призывает не допустить уступок или пересмотра санкций против России из-за запрета на транзит товаров в Калининград. Поскольку Кремль может воспринять это как проявление слабости со стороны ЕС.