Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович выскзаал предположение, что захват российской армией Лисичанска Луганской области — это последний крупный успех РФ в войне против Украины.

Такое мнение он высказал во время прямого эфира с Марком Фейгиным 4 июля, - пишут НикВести.

— Выскажу смелое предположение. Это последний успех российской армии на территории Украины. Крупный, когда город берут. Село, понятно, какое-нибудь возьмут еще страшное. Я просто знаю, что у них творится в войсках. Я не знаю, где они возьмут оперативные резервы, чтобы взять крупный город. Просто рассуждаем: конгломерат Лисичанск — Северодонецк - Рубежное брали с 4 апреля по 4 июля. 90 суток, сверхнапряжение всех сил, скрытая частичная мобилизация, 45 тысяч снарядов в сутки выстреливали, аж в Беларуси пришлось брать, как могли стреляли, войсками сопровождали, 60% сил стянули туда, потеряли немерянное количество народа, попадали под украинские контратаки и еле-еле… Они же не взяли его, мы отступили, отдали его. Как Северодонецк, мы уже ушли, а они еще воевали полтора суток с пустым городом, вываливая туда снаряды тоннами. Лисичанск они брали двое суток после того, как он был абсолютно пустым. Там никого не было. Да, группы спецназа ходили по окресностям, наводили артиллерию и подкошмаривали отдельных заблудившихся. Они двое суток штурмовали пустой город, отчаянно ходили в атаки, героев зарабатывали. Они же еще должны на границы Донецкой области выйти.. теперь я уже не знаю, плакать или смеяться, все это слушать, - сказал Алексей Арестович.