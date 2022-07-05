Николаев, фото: Светлана Вовк

5 июля идут 132-е сутки противостояния украинцев полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.

По информации Генштаба, на Южнобугском направлении противник основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Россияне обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лупарево, Мирное, Шевченково, Червона Долина, Кобзарцы, Партизанское, Березнеговатое, Тополиное, Ивановка, Потемкино, Княжевка, Добрянка, Трудолюбовка и Осокорки. Парой вертолетов Ка-52 нанесли авиаударов вблизи Заречного и Ольгиного.

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Информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 5 июля:

Утром, 5 июля, по Николаеву оккупанты нанесли ракетные удары. На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики. Подробная информация уточняется.

Утром, 4 июля, около 08:00 обстрелов подверглась Широковская громада. Разрушен жилой дом. Потерпевших нет.

Ориентировочно с 01:00, 5 июля, и в настоящее время в общине продолжаются обстрелы. Обстрелы преимущественно вне населенных пунктов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Утром, 5 июля, была обстреляна Ингульская громада. Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов. В результате возникло возгорание поля с рапсом. Потерпевших нет.

В Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Также оккупанты обстреливают Баштанскую громаду. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Вечером, 4 июля, около 16:15 и ориентировочно в 19:30 обстрелам подверглись с. Лиманы Галицыновской громады. В результате обстрелов разрушен жилой дом. В пределах населенного пункта и за его пределами произошло возгорание полей с урожаем.

Утром 5 июля российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву. Около 7 утра в городе прогремело несколько громких взрывов. Позже городской голова Александр Сенкевич в Telegram написал, что это были ракетные удары.

Пара украинских штурмовиков нанесла удар по скоплению россиян в районе Давидова Брода. За что наши самолеты были атакованы двумя крылатыми ракетами «воздух-воздух», выпущенными из истребителя Су-35 противника, сообщает ОК «Юг».

Продолжая атаковать вражеские склады и места сосредоточения, ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению противника в районе Дарьевки, Херсонской области.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обезврежены 30 кафиров, танк Т-62, реактивная система залпового огня «Ураган», гаубица «Мста-Б», 8 единиц автомобильной техники и 2 склада боеприпасов.

Военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, которые сейчас участвуют в войне против РФ, нуждаются в новом автомобиле. Для этого нужно собрать около 260 тысяч гривен.

«У нас очень большая проблема с легковым транспортом, тот что был выведен из строя! К сожалению большинство ребят у нас Мариупольские и собирать деньги с выплаты не получается, так как сами понимаете, что семьям пришлось выехать и деньги уходят на вынужденные траты на снятия квартир и другого», — рассказывает военнослужащий бригады.

Бойцы просят помочь им собрать деньги для покупки нового автомобиля, а также на нужды первой необходимости. Собрано уже 74 тысячи гривен из необходимых около 260 тысяч гривен.

Номер карты для сбора средств: 4149499389055896 (Сараф Максим Викторович).