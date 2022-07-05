Советница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Евгения Рябека подчеркнула, что военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения соответствующих разрешений.

В комментарии РБК-Украина она разъяснила, что в сообщении Генштаба речь идет исключительно об упорядочении учета лиц, меняющих место жительства или место регистрации.

— То есть это происходит по тем законам, которые у нас уже давно были приняты, — сказала Евгения Рябека.

По ее словам, военнообязанные при смене места жительства должны обратиться в центр военного комплектования, сняться с учета и поехать встать на учет в новом месте, что не является новым правилом.

— Возможно, опубликованный документ немного непонятно выписан. Но, действительно, цель такая — чтобы упорядочить этот учет, чтобы наши центры комплектования имели определенный порядок. То есть это больше внутренний документ, но сообщество толкует его так, как кто понял, — добавила она.

Евгения Рябека отметила, что для выезда из города не нужно брать разрешение.

— Сегодня еще будут происходить определенные совещания, чтобы юридически упорядочить этот документ и внести поправки для того, чтобы он был более правильный. Никто не хочет остановить экономику, бизнес. То есть такой цели не ставилось, — заявила она.

Ранее сообщалось, что идет подготовка нормативного акта, который будет регулировать порядок выдачи разрешения на выезд за пределы места проживания лицам призывного возраста, военнообязанным и резервистам в условиях военного времени. Также было опубликовано письмо Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с соответствующими директивами.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что призывники и военнообязанные, планирующие выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны брать разрешения в территориальных центрах комплектования.