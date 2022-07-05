Восьмой апелляционный административный суд (Львов) запретил деятельность Коммунистической партии Украины (КПУ).

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Суд удовлетворил иск Министерства юстиции и принял решение запретить деятельность КПУ. Имущество, денежные средства и другие активы партии, а также всех ее структурных организаций будут переданы в собственность государства.

Также в суде отметили, что полный текст решения по делу о запрете политической партии появится на сайтах Минюста и Верховной рады.

Напомним, ранее Восьмой апелляционный административный суд 20 июня удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил политическую партию «Оппозиционная платформа — «За жизнь».

Этому предшествовал запрет деятельности «Партии Шария».