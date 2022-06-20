Восьмой апелляционный административный суд в понедельник, 20 июня, удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил политическую партию «Оппозиционная платформа – «За жизнь».

Об этом сообщает аналитик движения ЧЕСНО Алексей Роговик.

Согласно решению суда, имущество «ОПЗЖ» передано в пользу государства. Решение может быть обжаловано в течение 20 дней в Верховном суде.

Из-за того, что суд не допустил журналистов в зал заседаний, аргументы сторон процесса неизвестны и станут доступны только после обнародования полного решения суда.

«ОПЗЖ» — это уже 11 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.

Напомним, что Восьмой апелляционный суд Львова запретил «Партию Шария», это была девятая партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.