Президент Владимир Зеленский затребовал от Генштаба и главкома Залужного деталей про порядок оформления любых разрешений на выезд из областей для военнообязанных, призывников и резервистов.

На эту тему он высказался в вечернем обращении от 5 июля.

Глава государства попросил оборонное ведомство и представителей Вооруженных сил Украины не инициировать подобные решения без согласования лично с ним.

— Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали по решению об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов <…> Прошу Генеральный штаб в дальнейшем не принимать без меня подобных решений, — произнес Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что идет подготовка нормативного акта, который будет регулировать порядок выдачи разрешения на выезд за пределы места проживания лицам призывного возраста, военнообязанным и резервистам в условиях военного времени. Также было опубликовано письмо Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с соответствующими директивами.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что призывники и военнообязанные, планирующие выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны брать разрешения в территориальных центрах комплектования.

Затем советница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Евгения Рябека подчеркнула, что военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения соответствующих разрешений.