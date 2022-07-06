Уничтоженный оккупантами ДК в Николаеве

6 июля идут 133-е сутки противостояния украинцев полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.

На Южнобугском направлении вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Николаевка, Тополино, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево, сообщает Генштаб.

Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового (Херсонской области) украинские воины жестоко подавили. Враг продолжает меры по восполнению потерь.

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области. Остается дальнейшая угроза таких действий, добавляют в Генштабе. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает в море четыре носителя высокоточного оружия.

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В течение последних суток в Николаевской области вследствие обстрелов россиян погибли двое человек, сообщили в Николаевской ОВА.

Один человек погиб днем, 5 июля, ориентировочно в 11:20, в результате обстрелов села Заселье Первомайской громады.

Ночью, 6 июля, с 02:20 были обстрелы села Нечаянное Нечаянской громады. По предварительной информации, один человек погиб.

Также утром и днем, 5 июля, были обстрелы Широковской громады. Поврежден один жилой дом, разрушен один жилой дом, сгорел трактор. Потерпевших нет. Ночью в этот же день также были обстрелы, преимущественно за пределами населенных пунктов. Потерпевших тоже нет.

В Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Также 5 июля, ориентировочно в 11:56, зафиксированы обстрелы аквазоны Очаковской громады.

Около 12:22, 5 июля, в результате обстрелов Куцурубской громады за пределами населенного пункта загорелся сухостой. Между населенными пунктами повреждены две электроопоры.

Днем, 5 июля, около 13:00, был обстрелян поселок Квитневое Первомайской громады. В результате вспыхнули поля с урожаем.

Министр обороны Британии Бен Уоллес доложил Палате общин о начале обучения украинских военных в Соединенном Королевстве, сообщает «Укринформ» со ссылкой на парламента Британии.

В записке, адресованной Палате общин, он напомнил, что в ответ на российское вторжение «правительство Великобритании оказывает Украине военную помощь в размере 2,3 млрд фунтов стерлингов», что предполагает, в частности, «обязательство возглавить инновационную программу по обучению до 10 тысяч украинских новобранцев».

По его словам, первая группа военных ВСУ недавно прибыла в Великобританию. Учения будут проходить на военных полигонах в разных регионах страны и будут проводиться бойцами 11-й бригады поддержки сил безопасности.

Бен Уоллес отметил, что украинские солдаты пройдут курс базовой подготовки британских военных — по владению оружием, оказанию первой помощи на поле боя, полевой работе, тактике патрулирования, а также правовым основам относительно вооруженных конфликтов. Каждый курс продлится несколько недель.

Украинские авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли 2 авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного. Результаты доразведываются, сообщают в Оперативном командовании «Юг».

Ракетно-артиллерийские и другие подразделения обеспечили потери врага в количестве:

18 оккупантов,

2 самоходных артиллерийско-минометных установок «Нона-С»,

1 зенитной установки 23 калибра,

1 гаубицы «Мста-Б»,

5 единиц бронированной и автомобильной техники

2 складов боеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задача для государства — дать уже в этом году украинцам базовую защиту от ракетных ударов.