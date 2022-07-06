6 июля идут 133-е сутки противостояния украинцев полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.
На Южнобугском направлении вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Николаевка, Тополино, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево, сообщает Генштаб.
Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового (Херсонской области) украинские воины жестоко подавили. Враг продолжает меры по восполнению потерь.
Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области. Остается дальнейшая угроза таких действий, добавляют в Генштабе. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает в море четыре носителя высокоточного оружия.
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09:00 В течение последних суток в Николаевской области вследствие обстрелов россиян погибли двое человек, сообщили в Николаевской ОВА.
Один человек погиб днем, 5 июля, ориентировочно в 11:20, в результате обстрелов села Заселье Первомайской громады.
Ночью, 6 июля, с 02:20 были обстрелы села Нечаянное Нечаянской громады. По предварительной информации, один человек погиб.
Также утром и днем, 5 июля, были обстрелы Широковской громады. Поврежден один жилой дом, разрушен один жилой дом, сгорел трактор. Потерпевших нет. Ночью в этот же день также были обстрелы, преимущественно за пределами населенных пунктов. Потерпевших тоже нет.
В Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Также 5 июля, ориентировочно в 11:56, зафиксированы обстрелы аквазоны Очаковской громады.
Около 12:22, 5 июля, в результате обстрелов Куцурубской громады за пределами населенного пункта загорелся сухостой. Между населенными пунктами повреждены две электроопоры.
Днем, 5 июля, около 13:00, был обстрелян поселок Квитневое Первомайской громады. В результате вспыхнули поля с урожаем.
08:31 Министр обороны Британии Бен Уоллес доложил Палате общин о начале обучения украинских военных в Соединенном Королевстве, сообщает «Укринформ» со ссылкой на парламента Британии.
В записке, адресованной Палате общин, он напомнил, что в ответ на российское вторжение «правительство Великобритании оказывает Украине военную помощь в размере 2,3 млрд фунтов стерлингов», что предполагает, в частности, «обязательство возглавить инновационную программу по обучению до 10 тысяч украинских новобранцев».
По его словам, первая группа военных ВСУ недавно прибыла в Великобританию. Учения будут проходить на военных полигонах в разных регионах страны и будут проводиться бойцами 11-й бригады поддержки сил безопасности.
Бен Уоллес отметил, что украинские солдаты пройдут курс базовой подготовки британских военных — по владению оружием, оказанию первой помощи на поле боя, полевой работе, тактике патрулирования, а также правовым основам относительно вооруженных конфликтов. Каждый курс продлится несколько недель.
07:35 Украинские авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли 2 авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного. Результаты доразведываются, сообщают в Оперативном командовании «Юг».
Ракетно-артиллерийские и другие подразделения обеспечили потери врага в количестве:
07:06 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задача для государства — дать уже в этом году украинцам базовую защиту от ракетных ударов.
«Эта задача-максимум для нашего государства — уже в этом году дать базовую безопасность для украинцев, базовую защиту от ракетных ударов», — сказал он в видеообращении во вторник вечером.
6 июля идут 133-е сутки противостояния украинцев полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.
На Южнобугском направлении вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Николаевка, Тополино, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево, сообщает Генштаб.
Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового (Херсонской области) украинские воины жестоко подавили. Враг продолжает меры по восполнению потерь.
Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области. Остается дальнейшая угроза таких действий, добавляют в Генштабе. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает в море четыре носителя высокоточного оружия.
Обновляется
09:00 В течение последних суток в Николаевской области вследствие обстрелов россиян погибли двое человек, сообщили в Николаевской ОВА.
Один человек погиб днем, 5 июля, ориентировочно в 11:20, в результате обстрелов села Заселье Первомайской громады.
Ночью, 6 июля, с 02:20 были обстрелы села Нечаянное Нечаянской громады. По предварительной информации, один человек погиб.
Также утром и днем, 5 июля, были обстрелы Широковской громады. Поврежден один жилой дом, разрушен один жилой дом, сгорел трактор. Потерпевших нет. Ночью в этот же день также были обстрелы, преимущественно за пределами населенных пунктов. Потерпевших тоже нет.
В Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Также 5 июля, ориентировочно в 11:56, зафиксированы обстрелы аквазоны Очаковской громады.
Около 12:22, 5 июля, в результате обстрелов Куцурубской громады за пределами населенного пункта загорелся сухостой. Между населенными пунктами повреждены две электроопоры.
Днем, 5 июля, около 13:00, был обстрелян поселок Квитневое Первомайской громады. В результате вспыхнули поля с урожаем.
08:31 Министр обороны Британии Бен Уоллес доложил Палате общин о начале обучения украинских военных в Соединенном Королевстве, сообщает «Укринформ» со ссылкой на парламента Британии.
В записке, адресованной Палате общин, он напомнил, что в ответ на российское вторжение «правительство Великобритании оказывает Украине военную помощь в размере 2,3 млрд фунтов стерлингов», что предполагает, в частности, «обязательство возглавить инновационную программу по обучению до 10 тысяч украинских новобранцев».
По его словам, первая группа военных ВСУ недавно прибыла в Великобританию. Учения будут проходить на военных полигонах в разных регионах страны и будут проводиться бойцами 11-й бригады поддержки сил безопасности.
Бен Уоллес отметил, что украинские солдаты пройдут курс базовой подготовки британских военных — по владению оружием, оказанию первой помощи на поле боя, полевой работе, тактике патрулирования, а также правовым основам относительно вооруженных конфликтов. Каждый курс продлится несколько недель.
07:35 Украинские авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли 2 авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного. Результаты доразведываются, сообщают в Оперативном командовании «Юг».
Ракетно-артиллерийские и другие подразделения обеспечили потери врага в количестве:
07:06 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задача для государства — дать уже в этом году украинцам базовую защиту от ракетных ударов.
«Эта задача-максимум для нашего государства — уже в этом году дать базовую безопасность для украинцев, базовую защиту от ракетных ударов», — сказал он в видеообращении во вторник вечером.