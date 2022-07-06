В ночь на 6 июля российские войска совершили массированный ракетный обстрел села Нечаянное в Николаевском районе Николаевской области.

Открыто уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), сообщает Генпрокуратура.

По данным следствия, 6 июля 2022 года ночью военные страны-агрессора нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре села Нечаянное.

В результате обстрела один человек погиб. Повреждено здание сельского совета, 6 частных жилых домов, помещение магазина, хозяйственные постройки, 10 транспортных средств.

Какие-либо военные объекты на данных территориях отсутствуют.

«Осмотр места происшествия осуществлялся прокурорами Николаевской окружной прокуратуры совместно со следователями и экспертами. Извлечены обломки ракет. Досудебное расследование осуществляется управлением Службы безопасности Украины Николаевской области», — говорится ф сообщении.

Фоторепортаж

Фото: НикВести, Офис генпрокурора