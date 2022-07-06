Николаевец Андрей Грищук создал серию коллажей о последствиях войны в области, добавив на фотографии НикВести персонажей известных произведений искусства.

Результаты своей работы он опубликовал на странице в Facebook.

«Сделал арт-проект с изданием НикВести (они, правда, еще не в курсе нашего сотрудничества (уже в курсе, — прим.). Просто взял все фотографии оттуда. Ну, а живопись — достижение всего человечества. Хотя на счет вас и есть сомнения. Понятно, что никакого новаторства в этом нет — люди оскверняют картины еще с детства, просто хотелось зафиксировать события на Николаевщине. потому что у Цукерберга, как известно, надежнее чем в швейцарской банке», — прокомментировал он.