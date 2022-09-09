Находясь в Ровенской области, председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева пообщалась с коллегами из ровенского облсовета и с руководителями местных тергромад. Обсудили возможность их помощи наиболее пострадавшим общинам Николаевщины.

Об этом написали на ресурсе Николаевского облсовета.

— Взаимопомощь органов местного самоуправления из разных регионов в настоящее время бесценна. Мы объединились в помощи друг другу. Области, где относительно спокойно, принимают эвакуированных с прифронтовых территорий и обеспечивают их всем необходимым, — отметила Анна Замазеева.

Она поблагодарила руководство Ровенщины, где с первых дней вторжения России принимают жителей Николаевщины, дают жилье, питание, медицинскую и психологическую помощь.

— Призывала не останавливаться в поддержке, ведь каждый день из зоны боевых действий продолжаем эвакуировать пострадавших от обстрелов России. К сожалению оккупанты, убегая, разрушают все, от гражданских домов до объектов инфраструктуры, и мы должны позаботиться об обеспечении жильем эвакуированных в зимний период. Поэтому обратилась к руководству Ровенщины и представителям ТГ с просьбой проанализировать имеющиеся помещения для поселения в зимний период ВПЛ в том числе и из освобожденных нашими ВСУ территорий Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, — сообщила Анна Замазеева.

Перед этим Замазеева объявила о начале работы Офиса восстановления Николаевской области.