Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что начинает работу Офис восстановления Николаевщины. Офис разрабатывает стратегию восстановления региона и работает в сотрудничестве с представителями Королевства Дании, с которыми ранее была достигнута договоренность о помощи в восстановлении Николаевщины.
На рабочем совещании с Виталием Кимом и Александром Сенкевичем обсудили первые этапы пошаговой концепции работы Офиса, сообщает пресс-служба председателя облсовета.
— Первый шаг — разработать дорожную карту и согласовать ее с представителями Королевства Дании, — рассказала Анна Замазеева.
К работе планируется привлечь представителей по направлениям от областного совета, ОВА и мэрии. Над стратегией будут работать эксперты разных отраслей с учетом потребностей территориальных общин области.
— Областная и местная власть находится в постоянном диалоге с коллегами из Дании, и делаем все, чтобы наше сотрудничество было более эффективным. Ведь речь идет не только об восстановлении, но и о дальнейшем послевоенном развитии экономики региона, — акцентировала Анна Замазеева.
Напомним, ранее Анна Замазеева обсудила с представителями Координационного штаба усовершенствование работы с семьями пленных.
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Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что начинает работу Офис восстановления Николаевщины. Офис разрабатывает стратегию восстановления региона и работает в сотрудничестве с представителями Королевства Дании, с которыми ранее была достигнута договоренность о помощи в восстановлении Николаевщины.
На рабочем совещании с Виталием Кимом и Александром Сенкевичем обсудили первые этапы пошаговой концепции работы Офиса, сообщает пресс-служба председателя облсовета.
— Первый шаг — разработать дорожную карту и согласовать ее с представителями Королевства Дании, — рассказала Анна Замазеева.
К работе планируется привлечь представителей по направлениям от областного совета, ОВА и мэрии. Над стратегией будут работать эксперты разных отраслей с учетом потребностей территориальных общин области.
— Областная и местная власть находится в постоянном диалоге с коллегами из Дании, и делаем все, чтобы наше сотрудничество было более эффективным. Ведь речь идет не только об восстановлении, но и о дальнейшем послевоенном развитии экономики региона, — акцентировала Анна Замазеева.
Напомним, ранее Анна Замазеева обсудила с представителями Координационного штаба усовершенствование работы с семьями пленных.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга