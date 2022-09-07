Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что начинает работу Офис восстановления Николаевщины. Офис разрабатывает стратегию восстановления региона и работает в сотрудничестве с представителями Королевства Дании, с которыми ранее была достигнута договоренность о помощи в восстановлении Николаевщины.

На рабочем совещании с Виталием Кимом и Александром Сенкевичем обсудили первые этапы пошаговой концепции работы Офиса, сообщает пресс-служба председателя облсовета.

— Первый шаг — разработать дорожную карту и согласовать ее с представителями Королевства Дании, — рассказала Анна Замазеева.

К работе планируется привлечь представителей по направлениям от областного совета, ОВА и мэрии. Над стратегией будут работать эксперты разных отраслей с учетом потребностей территориальных общин области.

— Областная и местная власть находится в постоянном диалоге с коллегами из Дании, и делаем все, чтобы наше сотрудничество было более эффективным. Ведь речь идет не только об восстановлении, но и о дальнейшем послевоенном развитии экономики региона, — акцентировала Анна Замазеева.

Напомним, ранее Анна Замазеева обсудила с представителями Координационного штаба усовершенствование работы с семьями пленных.