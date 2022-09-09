Дания поставила Россию в категорию с такими государствами как Сирия и Сомали, усложнив получение визы для ее граждан.

Об этом сообщает TV2.

Правительство скандинавской страны остановило соглашение об упрощении визового режима с Россией.

- Это провокационно, что россияне путешествуют в европейские страны - среди прочего, чтобы взять отпуск - в то время как их страна вторглась в свободную и демократическую европейскую страну, - акцентировал министр иммиграции и интеграции Кааре Дибвад Бек.

Следует отметить, что к Дании от 12 сентября присоединится весь Европейский союз.