В пятницу, 9 сентября, Совет Европейского Союза утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Таким образом, на граждан РФ будут распространяться общие правила визового кодекса.

Ожидается, что решение вступит в силу уже 12 сентября.

Теперь для россиян визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро, сроки выдачи виз увеличатся до 15 дней, в некоторых случаях – до 45 дней.