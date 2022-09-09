В пятницу, 9 сентября, Совет Европейского Союза утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Таким образом, на граждан РФ будут распространяться общие правила визового кодекса.
Ожидается, что решение вступит в силу уже 12 сентября.
Теперь для россиян визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро, сроки выдачи виз увеличатся до 15 дней, в некоторых случаях – до 45 дней.
Напомним, в Еврокомиссии считают, что вопрос выдачи странами ЕС виз для граждан РФ следует рассматривать с учетом «политических аспектов».
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил мнение, что только разговоры о возможном визовом бане вернули гражданам России осознание факта войны против Украины, это «первый шаг к российскому бунту».
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В пятницу, 9 сентября, Совет Европейского Союза утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Таким образом, на граждан РФ будут распространяться общие правила визового кодекса.
Ожидается, что решение вступит в силу уже 12 сентября.
Теперь для россиян визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро, сроки выдачи виз увеличатся до 15 дней, в некоторых случаях – до 45 дней.
Напомним, в Еврокомиссии считают, что вопрос выдачи странами ЕС виз для граждан РФ следует рассматривать с учетом «политических аспектов».
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил мнение, что только разговоры о возможном визовом бане вернули гражданам России осознание факта войны против Украины, это «первый шаг к российскому бунту».