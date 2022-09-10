В субботу, 10 сентября, Чарльза III официально провозгласили новым королем Великобритании.

Это произошло во время исторической церемонии в тронном зале лондонского Сент-Джеймского дворца перед Советом престолонаследия, в который входят высокопоставленные парламентарии и госслужащие, пишет ТСН .

Согласно традиции, они объявили о смерти королевы и заявили о верности новому монарху.

Прокламацию подписали в порядке очередности: наследник престола принц Уильям, супруга Чарльза III — королева-консорт Камилла, председатель Совета, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и архиепископом Кентерберийским.

73-летний Чарльз автоматически стал монархом после смерти королевы в четверг, но сегодняшние процедуры являются конституционной формальностью признания его суверенитета.

Напомним, 8 сентября стало известно, что королева Елизаветы II скончалась в кругу собственной семьи в возрасте 96 лет.

Новым королем Соединенного Королевства после смерти Елизаветы II стал принц Чарльз.