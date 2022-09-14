Украинские военные будут проходить обучение по использованию западных систем на территории Королевства Дания.

Об этом сообщает Forsvaretsforum.

— Обучение будет проходить в Дании. Я не могу вдаваться в подробности, но уже все согласовано, – заявил министр обороны Дании Мортен Бедсков.

Вероятно, обучение начнется в течение года. Кроме того, Вооруженные силы Норвегии подтвердили, что украинские солдаты уже тренируются на норвежской земле, но они не хотят сообщать больше деталей об обучении.

Ранее сообщалось, Дания усложнила визовый режим для России, приравняв ее к Сирии и Сомали.